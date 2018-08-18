Порошенко подписал закон о запрете «Укроборонпрому» выплачивать долги России

За принудительные выплаты членов ОПК, вымогателей будут наказывать вплоть до тюремного срока.

Глава Украины поддержал закон, освобождающий «Укроборонпром» от выплаты долгов представителям РФ. Теперь российская сторона не может вымогать у украинского предприятия выплату задолженности. Также новый закон запрещает принудительно выплачивать денежные средства России.

Підписав Закон щодо захисту діяльності підприємств «Укроборонпрому» від негативного впливу юридичних осіб держави-агресора: https://t.co/RUdv6aDZVD — Петро Порошенко (@poroshenko) August 18, 2018

В прошлом месяце в Верховной Раде приняли новый закон, за который проголосовало 244 чиновника. Законопроект был разработан из-за трудностей поставлять украинскую продукцию на территорию РФ. Санкции, введенные киевским руководством, длительное время препятствовали выполнять поставки в Россию. Спустя некоторое время российские организации начали подавать в суды, чтобы «Укроборонпром» выплачивал задолженность и накопившуюся пеню. Однако в украинской компании сообщили, что из-за форс-мажорных обстоятельств они не намерены выплачивать денежные средства. Известно, что с 2014 года Украина отказалась совершать поставки в РФ.