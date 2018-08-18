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| | Порошенко подписал закон о запрете «Укроборонпрому» выплачивать долги России

Порошенко подписал закон о запрете «Укроборонпрому» выплачивать долги России

Сегодня, 16:48

За принудительные выплаты членов ОПК, вымогателей будут наказывать вплоть до тюремного срока.

 

Глава Украины поддержал закон, освобождающий «Укроборонпром» от выплаты долгов представителям РФ. Теперь российская сторона не может вымогать у украинского предприятия выплату задолженности. Также новый закон запрещает принудительно выплачивать денежные средства России.

В прошлом месяце в Верховной Раде приняли новый закон, за который проголосовало 244 чиновника. Законопроект был разработан из-за трудностей поставлять украинскую продукцию на территорию РФ. Санкции, введенные киевским руководством, длительное время препятствовали выполнять поставки в Россию. Спустя некоторое время российские организации начали подавать в суды, чтобы «Укроборонпром» выплачивал задолженность и накопившуюся пеню. Однако в украинской компании сообщили, что из-за форс-мажорных обстоятельств они не намерены выплачивать денежные средства. Известно, что с 2014 года Украина отказалась совершать поставки в РФ.


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