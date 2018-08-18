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| | Медведев поздравил оперную певицу Бэлу Руденко с 85-летием

Медведев поздравил оперную певицу Бэлу Руденко с 85-летием

Сегодня, 15:57

Глава российского правительства отметил замечательный голос и талант певицы, покорившие сердца зрителей и прославивших ее по всей планете.

 

В своей поздравительной открытке Дмитрий Медведев сообщает, что Бэла Руденко смогла раскрыть своим талантом эмоциональное и интеллектуальное богатство шедевров мировой классики. Медведев считает 85-летнюю Руденко умелым педагогом, который с пользой передает молодому поколению тайны собственного мастерства.

Председатель правительства России вспомнил самое первое выступление оперной певицы на сцене Большого театра, которое стало триумфальным и сделало ее известной благодаря исполнению главной партии в «Руслане и Людмиле». В обращении Медведев также пожелал знаменитости положительного настроения и хорошего здоровья. Бэла Руденко выступала в Большом театре с 1972 года по 1995. С 1977 года она является преподавателем в столичной консерватории имен Чайковского. За время карьеры она выступила во многих оперных театрах США, Швеции, Канады, Японии и других стран.


Никита Готский
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