Путин прибыл в Грац на свадьбу австрийского министра Кнайсль

Самолет с российским президентом прибыл в австрийский город.

Президент РФ Владимир Путин уже прибыл в Грац на свадьбу австрийского министра Катрин Кнайсль, его самолет уже приземлился на юге Штирии, расположенной в южной части Австрии. К месту, где состоится сама церемония бракосочетания, Путина должны доставить на частном вертолете.

Недавно стало известно, Катрин Кнайсль, являющаяся министром иностранных дел Австрии, отправила приглашение российскому президенту Владимиру Путину с просьбой посетить ее бракосочетание 18 августа. В ходе мероприятия министр собиралась осуществить рабочую беседу российским лидером. При этом сообщалось, что на церемонию Кнайсль Путин приедет в сопровождении ансамбля донских казаков. Десять российских артистов должны будут исполнить перед гостями несколько своих традиционных песен.

Российские журналисты подсчитали, что выступление кубанских казаков на свадьбе в течение трех дней будет стоить бюджету России почти 2 млн долларов. Этот факт вызвал бурные дискуссии в соцсетях.