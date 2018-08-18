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| | Путин прибыл в Грац на свадьбу австрийского министра Кнайсль

Путин прибыл в Грац на свадьбу австрийского министра Кнайсль

Сегодня, 15:33

Самолет с российским президентом прибыл в австрийский город.

 Президент РФ Владимир Путин уже прибыл в Грац на свадьбу австрийского министра Катрин Кнайсль, его самолет уже приземлился на юге Штирии, расположенной в южной части Австрии. К месту, где состоится сама церемония бракосочетания, Путина должны доставить на частном вертолете.

Недавно стало известно, Катрин Кнайсль, являющаяся министром иностранных дел Австрии, отправила приглашение российскому президенту Владимиру Путину с просьбой посетить ее бракосочетание 18 августа. В ходе мероприятия министр собиралась осуществить рабочую беседу российским лидером. При этом сообщалось, что на церемонию Кнайсль Путин приедет в сопровождении ансамбля донских казаков. Десять российских артистов должны будут исполнить перед гостями несколько своих традиционных песен.

Российские журналисты подсчитали, что выступление кубанских казаков на свадьбе в течение трех дней будет стоить бюджету России почти 2 млн долларов. Этот факт вызвал бурные дискуссии в соцсетях.


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