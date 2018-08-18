Китай выразил протест США в связи с публикацией доклада о его армии

Азиатские дипломаты сообщают, что в американском отчете игнорируются факты и делаются безответственные и безапелляционные комментарии.

Выражая протест США в связи с обнародованием Пентагоном доклада об армии Китая, Пекин заявил, что остается последователем мирного пути развития и политике национальной обороны. Также было сказано, что Китай выступает за мир по всей планете и мирное развитие государств, являясь защитником международного порядка.

В МИД Китая заявили, что развитая армия нужна стране для обеспечения независимости и территориальной целостности. Пекин призвал Вашингтон отказаться от менталитета ведения холодной войны, требуя объективно оценивать стратегическую линию КНР, прекратить публикации подобных отчетов, вместо этого предприняв правильные меры для улучшения между двумя странами.

Пентагон представил прежде Конгрессу доклад о вооруженных силах Китая, потратив на его подготовку более сотни тысяч долларов. В материале говорится, что за минувшие годы Пекин усилил свои военные возможности в космосе. В США не исключили, что Китай через время может нанести удар по Северной Америке и ее союзникам в Тихом океане.

Ранее МИД Китая выразил уверенность в преодолении Турцией экономического кризиса. Ранее турецкая лира лишилась част своей цены в отношении доллара после санкций, введенных Дональдом Трампом.

Никита Готский