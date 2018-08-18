В Крыму объяснили желание украинских туристов посещать полуостров

Крымский мост, безопасный и комфортный отдых – причины, по которым украинцы рвутся в АРК.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал желание украинских туристов посещать полуостров. По его мнению, украинский народ едет к ним, чтобы полюбоваться возведенным масштабным сооружением через Керченский пролив, а также насладиться безопасными и комфортабельными условиями отдыха.

Обратный бумеранг – так назвал Алексей Черняк попытки украинских властей «превратить» Крымский мост в фейк. По его мнению, жители Украины с нетерпением ждали открытия моста, чтобы своими глазами посмотреть на величественное сооружение. Кроме того, мост дал возможность украинским туристам побывать в других южных регионах России. По словам Черняка, в Крыму отдыхающие из Незалежной найдут более комфортабельные условия для отдыха, чем на курортах своей страны.

Глава комитета подчеркнул, что с начала года Крым посетили более 800 тыс. граждан Украины, которые отзываются о безопасных российских курортах только положительно.

Напомним, 19-километровый мост через Керченский пролив, соединяющий полуостров и Краснодарский край открыт 15 мая. Уже 16 мая по самому протяженному мосту в РФ проехали первые легковые автомобили. На декабрь 2019 года планируется открыть движение для поездов.

Мирослава Донцова