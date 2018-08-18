"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева
| | Украинцам рассказали о положительных сторонах отказа от горячей воды

Украинцам рассказали о положительных сторонах отказа от горячей воды

Сегодня, 10:51

Власти Украины берут в пример города из европейских стран.

 

Представитель украинского Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева рассказала о положительных моментах отключения горячей воды. Женщина уверена, что на такой шаг нужно было пойти еще в прошлом столетии.

Яковлева заявила, что в европейских городах давно отказались от централизованной подачи горячего водоснабжения, вместо этого внедрили «систему зонирования».

Чиновница считает, что для Украины отключение горячей воды – замечательная инициатива. Также Мария Яковлева отметила, что все ограничения будут рассчитываться от особенностей городов.

Ранее Украина намерена была подавать горячую воду во все города полуострова Крым.


Новости по теме
В графике отключений горячей воды в Москве появились корректировки из-за ЧМ-2018
В графике отключений горячей воды в Москве появились корректировки из-за ЧМ-2018

Запущен сайт, где можно узнать график отключения горячей воды в Москве из-за работ по профилактике, проводимой летом. Уже есть перечень корректировок в списке…

В Волгораде на две недели отключат горячую воду
В Волгораде на две недели отключат горячую воду

 Люди продолжают испытывать сложности с жизненно важными ресурсами по вине чиновников. Ограничения будут действовать 3-16 июля.

Елена Яковлева пугает поклонников своим омоложением
Елена Яковлева пугает поклонников своим омоложением

В сети интернет слухи об увеличению губ Еленой Яковлевой распространяются со скоростью света. Фанаты заметили изменения во внешности 57-летней актрисы на одной…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости