Украинцам рассказали о положительных сторонах отказа от горячей воды

Власти Украины берут в пример города из европейских стран.

Представитель украинского Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева рассказала о положительных моментах отключения горячей воды. Женщина уверена, что на такой шаг нужно было пойти еще в прошлом столетии.

Яковлева заявила, что в европейских городах давно отказались от централизованной подачи горячего водоснабжения, вместо этого внедрили «систему зонирования».

Чиновница считает, что для Украины отключение горячей воды – замечательная инициатива. Также Мария Яковлева отметила, что все ограничения будут рассчитываться от особенностей городов.

Ранее Украина намерена была подавать горячую воду во все города полуострова Крым.