Эксперты отметили, что бунт подняли для «лоббирования интересов производителей из РФ».

Американские СМИ считают, что сотрудничество с КНР со стороны Украины – «удар в спину». В предприятии делают поставку деталей в Китай. О таком известии сообщили в издании Washington Post. Однако украинцы дали ответ на обвинения. В организации заявили, что если они перестанут сотрудничать с китайскими партнерами, то потеряют рынки сбыта, Китай для них – стратегический партнер.

Известно, что в первых партиях китайского лайнера JL-10 установили двигатели АО «Мотор Сич». Теперь США обвиняют Киев в предательстве, так как Вашингтон выделил на военную технику около 200 млн долларов. Однако «Мотор Сич» считает, что если они не будут сотрудничать с КНР, то потеряют альтернативный рынки сбыта. В случаи прекращения сотрудничества, китайцы начнут покупать двигатели в России, поэтому будет глупо расторгать контракт с китайскими представителями.