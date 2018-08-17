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| | Трамп заявил, что сделал Америку великой

Трамп заявил, что сделал Америку великой

Сегодня, 20:38

Громкое заявление действующий президент сделал на своей странице в Twitter. В качестве доказательств он просит обратить внимание на создание новых рабочих мест, улучшенную армию и фондовый рынок.

 

Спустя почти полтора года нахождения на посту президента США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой. Таким образом Трамп ответил на критическое утверждение главы Нью-Йорка Эндрю Куомо, который заявил, что не чувствует Штаты великими, так как в этой стране будто бы имеется дискриминация женщин. Политик считает, что Америка никогда не была великой.

«Эндрю оплошал! Ошибочка вышла», - пишет Трамп. Он уверяет американское общество, что сделает страну еще лучше. Критикую Куомо, он отметил, что населению не стоит за него голосовать, если тот не намерен делать страну еще более развитой и процветающей.

Ранее лидер Белого дома негативно отозвался о Турции, удерживающей пастора из США Эндрю Барнсона, которого режим Реджепа Эрдогана обвиняет в терроризме. После этого Вашингтон ввел санкции против МинФина и МВД Турции, те ответили ростом налогов на табак, алкоголь и автомобили, ввозимых из Штатов.


Никита Готский
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