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| | В Киеве выдвинули претензии порту Таганрога

В Киеве выдвинули претензии порту Таганрога

Сегодня, 20:16

Георгий Тук, помощник министра по делам оккупированных территорий обвиняет порт Ростовской области в экспорте продукции из ДНР во внешний рынок.

 

Георгия смутил чересчур увеличившийся товарооборот морского порта, поэтому он предложил проверить его. Примерный оборот у порта 2.5 миллиона тонн в год. В 2016 году по сравнению с 15-тым был замечен рост на 20%, а в 17-том году резко уменьшилось. В нынешнем году они уже достигли цифр 15-того года, а ведь год ещё не закончился.  «Я считаю, что нужно обязательно проверить, из-за чего так увеличился товарооборот, не проходит ли через Таганрог товары из Донбаса» - заявил Георгий.

Ранее в Киеве жаловались на то, что Россия будто-бы мешает торговым судам входить к украинским портам.


Святослав
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