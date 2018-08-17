В Киеве выдвинули претензии порту Таганрога

Георгий Тук, помощник министра по делам оккупированных территорий обвиняет порт Ростовской области в экспорте продукции из ДНР во внешний рынок.

Георгия смутил чересчур увеличившийся товарооборот морского порта, поэтому он предложил проверить его. Примерный оборот у порта 2.5 миллиона тонн в год. В 2016 году по сравнению с 15-тым был замечен рост на 20%, а в 17-том году резко уменьшилось. В нынешнем году они уже достигли цифр 15-того года, а ведь год ещё не закончился. «Я считаю, что нужно обязательно проверить, из-за чего так увеличился товарооборот, не проходит ли через Таганрог товары из Донбаса» - заявил Георгий.

Ранее в Киеве жаловались на то, что Россия будто-бы мешает торговым судам входить к украинским портам.

Святослав