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| | Жириновский раскритиковал песню Киркорова «Цвет настроения синий»

Жириновский раскритиковал песню Киркорова «Цвет настроения синий»

Сегодня, 19:42

Парламентарий заметил, что не единый эпизод появления композиции с сомнительной тематикой на радиостанциях.

 

Присутствуя на круглом столе «Москва глазами молодых москвичей», лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», он считает, что она разлагает молодежь. Все дело, по мнению политика, в смысле трека, где Киркоров воспевает алкогольный напиток мартини синего цвета. Жириновский уверен, что подрастающее поколение, слушая песню о пропаганде спиртных напитков, обязательно в будущем будет их употреблять. Председатель ЛДПР не понимает, отчего музыкантам обязательно сочинять композиции об алкоголе и табаке.

Ранее активистка Евгения Чудновец потребовала от Киркорова удалить из соцсети клип на «Цвет настроения синий». В нем показан несовершеннолетний ребенок, совершающий странные движения, воображая алкогольную «стопку» и якобы снимающий с себя одежду.


Никита Готский
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