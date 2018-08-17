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| | Украина испытала крылатую ракету для ликвидации морских и сухопутных целей

Украина испытала крылатую ракету для ликвидации морских и сухопутных целей

Сегодня, 19:12

Новая боеголовка прошла тестирование в присутствии главы СНБО Александра Турчинова в южной части Одесской области.

Во время летных испытаний крылатая ракета, созданная на Украине, в полной мере выполнила ранее запланированную программу. Турчинов отметил, что ракета смогла поразить любую цель на дистанции 100 километров. Политик уверяет, что ракета с легкостью разобьет как морские, так и сухопутные цели.

По мнению секретаря СНБО, разработанные на Украине крылатые боеголовки могут обеспечить надежную оборону побережья Черного и Азовского морей, поражая вражеские плавательные средства на 300-километровом расстоянии.

До этого Турчинов посетил бюро «Луч» в Киеве, где создаются ракетные комплексы «Нептун» и «Ольха». Он отметил превосходство украинских ракет над российскими.

В России в настоящее время идет модернизация ПРО, способной перехватывать «потерявшиеся» ракеты. Комплекс С-500 станет перехватывать сразу до десяти сверхзвуковых целей.


Никита Готский
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