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| | «Пиар-акция»: Военный эксперт объяснил, зачем Трампу нужен военный парад

«Пиар-акция»: Военный эксперт объяснил, зачем Трампу нужен военный парад

Сегодня, 17:13

Президент США хочет перед всем миром показать превосходство и мощь военной техники своей страны.

 Российский военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, зачем Дональду Трампу нужен военный парад. Это полностью соответствует заданному политическому вектору американского президента, который собирается поддерживать «мир через силу». С этой целью ранее был увеличен военный бюджет, а демонстрация военной техники должна показать мировой общественности, что «сила» у армии США действительно имеется.

«Это некая пиар-акция в целом, демонстрирующая, как это в советское время называлось, единство армии и народа», - сообщает Мураховский. Аналогичные парады проходят не только в США, но в других странах, в том числе и в России. Например, Китай, пусть не каждый год устраивает такие мероприятия, но раз в 10 лет в честь годовщины образования КНР проводиться масштабный смотр войск на аэродроме.

Не так давно военный парад во Франции так поразил Дональда Трампа, что тот захотел и в Вашингтоне организовать нечто подобное. Однако мэрия города не одобрила эту инициативу, отказавшись ее финансировать.


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