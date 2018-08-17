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| | Меркель оценила предстоящую встречу с Путиным

Меркель оценила предстоящую встречу с Путиным

Сегодня, 16:03

Диалог с Москвой имеет большое значение для решения мирового кризиса, считает канцлер Германии.

Ангела Меркель в общении с прессой оценила предстоящую встречу с Владимиром Путиным. Канцлер ФРГ уверена, что встреча с президентом России необходима для создания эффективного диалога с Москвой, а это, в свою очередь, будет способствовать решению мировых кризисов. Однако Меркель допускает, что встреча с Путиным необязательно принесет какие-либо немедленные результаты.

Немецкий политик считает, что из-за ситуации в Сирии и Украине есть необходимость частого проведения подобных рабочих встреч для того, чтобы поддерживать постоянный диалог с правительством России.

Главы России и Германии встретятся 18 августа в Берлине. Главными темами дискуссии Меркель и Путина станут новые санкции, украинская и сирийская ситуация и их урегулирование. Также будут затронуты аспекты экономических отношений и реализация «Северного потока-2».


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