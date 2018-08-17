Эксперты из Украины объяснили, отчего Киев продолжит покупать российское оружие

Страна по-прежнему обзаводится нужными ей боеприпасами, несмотря на санкции и прекращение действия всех договоренностей о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Украинские военные эксперты объяснили, отчего Киев будет в дальнейшем покупать российское оружие. В настоящий момент часть вооружения Киев приобретает в Европе, определенные виды военного оборудования – в России, так как именно она производит эту технику, необходимую для обеспечения боеспособности ВСУ. Отказаться от этого Украина пока не может.

В конце мая канадские оппозиционные политики пообещали предоставить Киеву оружие для «защиты своих рубежей, граждан и суверенитета». Оружие, о котором говорят парламентарии, прежде премьер страны Джастин Трюдо обещал выделить курдам в целях ведения войны в Сирии, но по непонятным причинам оно по-прежнему лежит на канадских складах.

Никита Готский