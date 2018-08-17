«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных
| | Эксперты из Украины объяснили, отчего Киев продолжит покупать российское оружие

Эксперты из Украины объяснили, отчего Киев продолжит покупать российское оружие

Сегодня, 14:59

Страна по-прежнему обзаводится нужными ей боеприпасами, несмотря на санкции и прекращение действия всех договоренностей о сотрудничестве в военно-технической сфере.

 

Украинские военные эксперты объяснили, отчего Киев будет в дальнейшем покупать российское оружие. В настоящий момент часть вооружения Киев приобретает в Европе, определенные виды военного оборудования – в России, так как именно она производит эту технику, необходимую для обеспечения боеспособности ВСУ. Отказаться от этого Украина пока не может.

В конце мая канадские оппозиционные политики пообещали предоставить Киеву оружие для «защиты своих рубежей, граждан и суверенитета». Оружие, о котором говорят парламентарии, прежде премьер страны Джастин Трюдо обещал выделить курдам в целях ведения войны в Сирии, но по непонятным причинам оно по-прежнему лежит на канадских складах.


Никита Готский
Новости по теме
Эксперты: Украина продолжает пользоваться некачественным вооружением
Эксперты: Украина продолжает пользоваться некачественным вооружением

Специалисты утверждают, что все модели украинского ВПК, в том числе поставленные Вашингтоном, имеют серьезные недостатки, однако Киев отказывается признавать…

Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов
Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

Стало известно, отчего Украина не высылает российских дипломатов из страны. Если это произойдет, граждане страны в РФ лишатся поддержки.

Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма
Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма

Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть корабли, находящиеся на полуострове. По словам Порошенко,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости