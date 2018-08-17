За год Пентагон потратил 34 млн долларов на интерьер самолетов Трампа

На двух Boeing 747 летают как сам президент США, так и члены его семьи, вице-президент и госсекретарь.

14 августа на официальном сайте американского Министерства обороны был опубликован контракт ВВС США и компании Boeing, стоимостью 16 млн долларов. С учетом того, что летом 2017 года было выделено еще 18 млн долларов на дизайнерское обустройство запасного президентского борта, за год Пентагон в целом потратил как минимум 34 млн долларов на интерьер и обслуживание самолетов Трампа.

Известно, что на оборудованных самолетах летают как сам президент США, так и его первая леди, а также госсекретарь Майк Помпео, и вице-президент Майкл Пенс. В недавний контракт на 16 млн долларов входило перекрашивание самолетов, капитальная уборка, укладка нового коврового покрытия и замена сидений.

Два новых лайнера Boeing были приобретены для нужд президента США уже в июле 2018 года. Их цена составила 3,9 млрд долларов, а быть поставлены к эксплуатации они должны к декабрю 2024 года. Нынешние два Boeing 747 нуждаются в замене, так как их обслуживание стоит США слишком много, считают американские СМИ.