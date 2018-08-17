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| | Визит Путина ничего не значит: Свадьба главы МИД Австрии будет аполитичной

Визит Путина ничего не значит: Свадьба главы МИД Австрии будет аполитичной

Сегодня, 14:01

Во внешнеполитическом ведомстве страны почеркнули, что торжество Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера является приватным мероприятием, а президент РФ посетит его как частное лицо.

 

На днях стало известно, что президент РФ Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Министр пригласила главу Кремля на торжество еще во время визита последнего в Вену около двух месяцев назад. Такой шаг Карин Кнайсль уже сделал предстоящее мероприятие «скандально» известным. Первым возмущение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он назвал приглашение Путина на торжество главы МИД Австрии «издевательством над здравым смыслом» и объяснил жесткой политикой американских властей, которые бросают ЕС «в объятия Путина». Раскритиковали решение Карин Кнайсль и австрийские политики: «Зеленые» увидели в этом угрозу имиджу страны в ЕС и даже попросили главу МИД уйти в отставку.

Представители австрийской партии свободы не видят такой угрозы и надеются, что визит Путина поможет укреплению отношений между странами. Прокомментировали ситуацию и в МИД Австрии. Представитель ведомства отметил, что свадьба Карин Кнайсль будет аполитичной, поэтому визит главы Кремля ничего не значит, и, соответственно, не нанесет ущерб по имиджу станы. В МИД Австрии акцентировали, что свадьба – приватное мероприятие.

Следует отметить, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ посетит торжество Карин Кнайсль. Он рассказал, что Путин уже приготовил подарок молодоженам, но что это, не утоснил.


Виктория Озерова
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