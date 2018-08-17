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| | Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны

Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны

Сегодня, 13:49

Несмотря на то, что о посещении Владимиром Путиным Австрии было заявлено, как о личном визите, жители государства всё равно нашли в событии выгоду, к которой приложил руку российский президент.

Известно, что свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Мейлингера планировалась в замке в местечке Гамлиц. Городок тепло принял идею проведения торжества на своих улицах, но, предварительно, замок на день бракосочетания был заказан, что не очень расстроило местных жителей. Они украсили городок цветами и другой живой зеленью, чтобы придать ему сказочности.

Хотя сами жители отрицают свою подготовку к приезду Владимира Путина, который всё же может заглянуть с гостями в Гамлиц. Местные вспоминают историю и утверждают, что так красиво в городе всегда: с 1995 по 2002 год Гамлиц был самой цветущей деревней Европы. О президенте России они отзываются тепло. Пока одни говорят, что поверят в его приезд, когда лично увидят его на улицах Гамлица, другие благодарят Путина. «Вопреки всей критике Президента (Путина), о нашем регионе сейчас пишет вся мировая пресса», - говорит одна из местных жительниц, ожидая наплыва туристов в некогда славную местность.


Елизавета Трюфель
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