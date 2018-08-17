«Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

Австрийские политики раскритиковали такой шаг Карин Кнайсль. В стране разгорелся настоящий скандал.

Недавно зарубежным СМИ стало известно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила на свое бракосочетание, которое пройдет уже в эту субботу, президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил информацию, и отметил, что Путин принял приглашение с удовольствием и планирует посетить торжество «по дороге» в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Издание Deutsche Welle проинформировало, что в Австрии после этого разгорелся настоящий скандал: местные политики осудили решение главы МИД и посылают ее в отставку.

Политолог Герхард Манготт объявил, что из-за этого в ЕС Австрии посчитают «троянским конем России», а сам Путин сможет продемонстрировать, что он не в изоляции. Его поддержали депутаты фракции «Зеленые» Бруно Россман и Мишель Реймон, который в своем Twitter-аккаунте отметил, что приглашение Путина на свадьбу главы МИД «наносит внешнеполитический ущерб по имиджу страны» в ЕС, а Карин Кнайсль должна взять ответственность за это на себя и оставить пост. Также считает и депутат Австрийской народной партии Отмар Карас. Он также указал на то, что из-за приглашения Путина на свадьбе Кнайсль придется усилить охрану, что оплатят жители страны.

Виктория Озерова