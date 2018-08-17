Истребители F-22 и F-35 устроили бой над Норвегией из-за России

Военные машины имитировали сражение в небесном пространстве над скандинавской страной. Кадры противостояния появились на YouTube.

Истребители 5-го поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning по две единицы с каждой стороны поучаствовали в «бою» над Норвегией. Развертывание F-22 в Европе военные США объясняют якобы увеличивающимися угрозами со стороны РФ. Осло спустя время заполучит 52 самолета F-35. Помимо этого, в качестве поддержки Штаты переправят в Старый Свет более десятка F-22. В результате противостояния летчик F-35 назвал F-22 весомым оппонентом, но не назвал его победителем сражения в воздухе.

Разработчиком данных военных лайнеров является фирма Lockheed Martin. В связи с большой ценой (400 миллионов долларов за модель), Вашингтон решил сконструировать F-35, который стоит «всего» 100 миллионов.

Ранее Турция пригрозила США судом, если те не передадут Анкаре истребители F-35, за которые турки заплатили положенные деньги. Всего Турция намерена получить сто единиц суммой 10 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов уже перевела на счет Штатов.

Никита Готский