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| | На Украине вновь заговорили о введении виз с россиянами

На Украине вновь заговорили о введении виз с россиянами

Сегодня, 09:34

По мнению депутата Верховной рады Юрия Чижмаря, не должно вставать преград между российским артистом и Украиной, но только если он не под санкциями и если имеет соответствующий документ.

«Я не возражаю абсолютно, чтобы российские люди и артисты, у которых на Украине бизнес, ездили сюда. Они, правда, должны заранее понимать, что если они сюда направляются, то обязательно должны получить визу. Потому что пограничник просто физически не может за пять минут дать адекватную оценку тому, с хорошими едет человек намерениями или плохими», - утверждает Чижмарь.

Он также отметил, что если Украина на данный момент находится в состоянии войны, то и режим должен для этого быть введен соответствующий. Страна, по словам чиновника, таким образом покажет твердость своих намерений. Между Украиной и Россией на сегодняшний день существует безвизовый режим.

Тем не менее, Киев с 1 января текущего года ввел биометрический контроль для всех иностранцев, которые пересекают государственную границу Украины, но в первую очередь касается это, конечно же, россиян.

Несмотря на многочисленное оспаривание со стороны МИД РФ, где говорили, что эта мера полностью противоречит действующему положению о поездках без визы, мера все еще в силе.


Николай Офицеров
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