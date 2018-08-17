Представители администрации Дональда Трампа убеждены, что подобная ситуация недопустима ни при каком сценарии.

Рассказали об этом инциденте сотрудники The Washington Times, которые, ссылаясь на проверенные источники, заявили, что одна из киевских компаний проводила экспорт в КНР более двух десятков двигательных установок для учебно-боевых самолетов JL-10.

Бывший советник комитета американского сената по вопросам международных отношений Уильям Триплетт утверждает, что таким образом Украина помогает Китаю в решении проблем на производстве реактивных двигателей.

«Украинцы, по сути, берут деньги у налогоплательщиков Соединенных Штатов, а после этого наносят удар в спину всему военно-морскому флоту нашей страны», - заявил эксперт по вопросам переговоров с Китаем.

Некое раздражение американцев в отношении украинцев вполне понятно. Дональд Трамп не так давно утвердил бюджет на 2019 год и планирует выделить Украине 250 миллионов долларов, что больше на четверть, чем годом ранее.

В общей же сложности, оборонный бюджет Соединенных Штатов удивил своими размерами даже бывалых экспертов. Все дело в том, что он составляет 716 миллиардов долларов, что на почти на 3% (или на 20 миллиардов) больше, чем за аналогичный период.

Для сравнения, в Российской Федерации сбалансированный бюджет на военную сферу в 2018 году составил 46 миллиардов долларов.

Николай Офицеров