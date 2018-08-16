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| | В ВСУ сообщили о количестве солдат и техники России на Донбассе

В ВСУ сообщили о количестве солдат и техники России на Донбассе

Сегодня, 22:52

По информации Киева, в пределах ДНР могут находиться не менее 32 000 солдат и 700 танков, якобы принадлежащих Москве.

 

Главам Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о количестве будто находящихся на Донбассе российских войск на Донбассе. По его словам, в зоне боевых действий располагаются «регулярные русские военные формирования», переформатированные ранее в армейские корпуса. Муженко также добавил, что сейчас РФ якобы вводит грузовые машины на Донбасс для увеличения боевых припасов.

Военнослужащий считает, что эти силы нельзя назвать войсками ЛДНР, так как они в действительности будто бы являются частями российской армии. Начштаба ВСУ уверяет, что на Донбассе также имеются наемники и «военные иных подразделений ВС РФ». В Москве по-прежнему опровергают свою причастность к конфликту на востоке Украины, отмечая, что там нет ее войск.


Никита Готский
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