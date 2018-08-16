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| | «Россия захлебнется в крови»: Госдума посчитала Грымчака неадекватным после его заявления

«Россия захлебнется в крови»: Госдума посчитала Грымчака неадекватным после его заявления

Сегодня, 21:44

Киев хвалится своими военнослужащими, которые могут якобы перейти границы Российского государства.

 

Украина заявила в лице замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, что Россия «захлебнется кровью» в случае «полномасштабного нападения». Несколько лет назад он при оценке перспективы атаки на РФ, заявлял, что обе стороны «захлебнутся кровью», но после якобы усиления ВСУ Грымчак уверен, что тяжелые последствия ожидают только Россию.

Представители комитета Госдумы по обороны считают мнение помощника украинского министра неадекватным, так как он сеет вражду между единым народом, вместо того, дабы скреплять дружбу между людьми, которые проживают на Украине и в РФ.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Вовк предложил прекратить все отношения с Россией, а также ликвидировать пассажирское сообщение с соседней страной. Такой поворот он считает абсолютно уместным, когда на Донбассе по-прежнему продолжаются боевые действия.


Никита Готский
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