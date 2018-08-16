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| | Свадьба с Путиным взбесила Украину

Свадьба с Путиным взбесила Украину

Сегодня, 21:05

Даже то, что российский лидер колесит по Европе без наручников, уже возмущает местный истеблишмент. А встречи Путина с лидерами стран-членов ЕС и вовсе выбили высокопоставленных украинцев из колеи.

 

О поездке Владимира Путина в ФРГ нелицеприятно высказался украинский журналист Дмитрий Гордон. В Германии Владимир Владимирович встретился с Ангелой Меркель. Уже это, по мнению Гордона, было нонсенсом, ведь в Киеве российского лидера уже давно мечтают представить Путина «нерукопожатным». А он не только совершает европейские турне , но и оказался желанным гостем на свадьбе главы МИД Австрии. «Это издевательство над здравым смыслом!», - возмущается журналист. Отметим, что президент РФ посетит важное мероприятие по дороге в Берлин. Однако эта свадьба с Путиным уже взбесила Украину.

Здесь не обошлось и без здравых размышлений Гордона. Он возложил вину на сближение ЕС с Россией на американское правительство. Дескать, истеблишмент США своим давлением сам толкает Европу в объятия к Путину. Однако дальше речь снова зашла об «агентах Кремля», занимающих в Старом Свете высокие посты. По словам Гордонак, они работают на Путина не только за деньги, но и по убеждению. К последним журналист причислил и Сильвио Берлускони, и Марин Ле Пен, и даже Герхарда Шредера.


Дарья Светозарова
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