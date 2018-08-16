Транспортная безопасность моста находится под большой угрозой. Власти продлят срок исполнения контракта с Минтрансом до декабря.

Как сообщают украинские патриотические СМИ, Крымский мост столкнулся с новыми проблемами. Сложности появились из-за транспортной безопасности магистрали. Контракт не удастся выполнить до декабря.

Киев радуется новости о том, что работы по транспортной безопасности моста стоимостью 228 млрд рублей, никак не завершаться. Жители Незалежной мечтают о том, чтобы Крымский мост обрушился, но несмотря на их желания новостройка твердо стоит.

Движение грузовиков по Крымскому мосту намерены запустить уже 1 октября, хотя стационарных инспекционно-досмотровых комплексов нет, досмотр грузов будет совершаться мобильными комплексами.

Сотрудники Минтранса уведомили, что работы будут успешно завершены до конца октября.

Однако эксперты бьют тревогу: проблемы с системой транспортной безопасности нарастают как снежный ком. Из-за значимости проекта разорвать контракт с подразделением Минтранса, который отвечает за строительство, практически невозможно. А штрафные санкции со временем превысят 100 млн рублей.

Татьяна Преображенская