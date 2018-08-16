«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов
| | Киев радуется: Крымский мост столкнулся с новыми проблемами

Киев радуется: Крымский мост столкнулся с новыми проблемами

Сегодня, 20:21

Транспортная безопасность моста находится под большой угрозой. Власти продлят срок исполнения контракта с Минтрансом до декабря.

 

Как сообщают украинские патриотические СМИ, Крымский мост столкнулся с новыми проблемами. Сложности появились из-за транспортной безопасности магистрали. Контракт не удастся выполнить до декабря.

Киев радуется новости о том, что работы по транспортной безопасности моста стоимостью 228 млрд рублей, никак не завершаться. Жители Незалежной мечтают о том, чтобы Крымский мост обрушился, но несмотря на их желания новостройка твердо стоит.

Движение грузовиков по Крымскому мосту намерены запустить уже 1 октября, хотя стационарных инспекционно-досмотровых комплексов нет, досмотр грузов будет совершаться мобильными комплексами.

Сотрудники Минтранса уведомили, что работы будут успешно завершены до конца октября.

Однако эксперты бьют тревогу: проблемы с системой транспортной безопасности нарастают как снежный ком. Из-за значимости проекта разорвать контракт с подразделением Минтранса, который отвечает за строительство, практически невозможно. А штрафные санкции со временем превысят 100 млн рублей.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Депутат Украины предложил забрать у России Крымский мост, как «контрибуцию»
Депутат Украины предложил забрать у России Крымский мост, как «контрибуцию»

Украинский депутат предложил, потребовать от России осуществить передачу Крымского моста «международному консорциуму». Общее использование моста станет…

Киев: Крымский мост не выдержит движение автомобилей и развалится
Киев: Крымский мост не выдержит движение автомобилей и развалится

 По мнению представителей киевской власти, по Крымскому мосту можно передвигаться исключительно пешком. Заместитель председателя правительства РФ Виталий…

Путин 15 мая торжественно откроет Крымский мост
Путин 15 мая торжественно откроет Крымский мост

Владимир Путин 18 марта нынешнего года снова был избран президентом России. Его инаугурация запланирована на 7 мая, а уже 15 мая он торжественно откроет…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости