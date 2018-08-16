«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов
| | Военные сообщили о важных особенностях модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Военные сообщили о важных особенностях модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Сегодня, 19:49

Тестирование самолета начнется ближайшей осенью. Церемония его открытия прошла сегодня на Казанском авиастроительном заводе.

 

Специалисты военного дела сообщают, что модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М порадует увеличенным радиусом действия. Помимо этого, машины теперь может перевозить новейшие ракеты оперативно-тактического действия. Все электрические приборы заменены на цифровые, также обновлена моторная часть. Прежняя версия – Ту-22М – тоже была отличной по всем возможностям, но подготовка к вылету занимала много времени: почти полдня, что не радовало техников и пилотов.

Ранее украинские военные поведали о модернизации советских истребителей для местной армии. В 2018 году ВСУ могут получить отремонтированные Су-27, Миг_29 и Су-25. В ВВС Украины осознают, что техника устаревшая, что надеются, что процесс улучшения поможет ей «держаться на плаву» еще немало лет.


Никита Готский
Новости по теме
В США опасаются возвращения «российского проклятия»
В США опасаются возвращения «российского проклятия»

Американские военные испугались будущей модернизации российского ракетоносца-бомбардировщика, который может развивать сверхзвуковую скорость.

Генерал НАТО предполагает, что РФ лишит Штаты военного превосходства
Генерал НАТО предполагает, что РФ лишит Штаты военного превосходства

Россия превзойдет военные возможности Соединенных штатов в Европе к 2025 году, сообщил командующий силами НАТО генерал Кертис Скапаротти. Он очень опасается,…

Надежда Савченко: украинские военные готовы к государственному перевороту
Надежда Савченко: украинские военные готовы к государственному перевороту

Надежда Савченко считает, что на территории Незалежной многие из военнослужащих готовы к совершению военного переворота. Народный депутат Украины сообщила, что…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости