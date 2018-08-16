Военные сообщили о важных особенностях модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Тестирование самолета начнется ближайшей осенью. Церемония его открытия прошла сегодня на Казанском авиастроительном заводе.

Специалисты военного дела сообщают, что модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М порадует увеличенным радиусом действия. Помимо этого, машины теперь может перевозить новейшие ракеты оперативно-тактического действия. Все электрические приборы заменены на цифровые, также обновлена моторная часть. Прежняя версия – Ту-22М – тоже была отличной по всем возможностям, но подготовка к вылету занимала много времени: почти полдня, что не радовало техников и пилотов.

Ранее украинские военные поведали о модернизации советских истребителей для местной армии. В 2018 году ВСУ могут получить отремонтированные Су-27, Миг_29 и Су-25. В ВВС Украины осознают, что техника устаревшая, что надеются, что процесс улучшения поможет ей «держаться на плаву» еще немало лет.

Никита Готский