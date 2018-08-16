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| | Адмирал Комоедов предложил наказать Украину за задержание российского танкера

Адмирал Комоедов предложил наказать Украину за задержание российского танкера

Сегодня, 19:32

Он назвал задержание «Механика Погодина» подлой инициативой, за которую Украине придется получить ответные меры.

  Комоедов уверен, что действия украинских властей направлены «против России и всего российского народа».

Адмиралу Владимиру Комоедову пришла в голову идея наказать Украину за арест российского танкера под названием «Механик Погодин» в Херсоне. В наказание нужно закрыть для украинских судов Керченский пролив, предложил бывший командующий Черноморского флота. По словам господина Комоедова, такие действия Украины – подлая инициатива.

Адмирал считает, что перекрыть пролив полностью нельзя, но введение лоцманской проводки вполне осуществимо. Комоедов пояснил, что проводку нужно вводить от Крымского моста и до выхода из Керченского пролива в Азовское море.

Недавно информировалось, что танкер «Механик Погодин» задержан в Херсонском порту. Украинские власти блокируют активы организации ВЭБ «Лизинг», которой принадлежит судно.

Местные чиновники оценили танкер в 7 млн долларов. Очень скоро в Херсоне состоится судебное заседание, на котором решиться судьба «Погодина» и его груза.


Татьяна Преображенская
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