Адмирал Комоедов предложил наказать Украину за задержание российского танкера

Он назвал задержание «Механика Погодина» подлой инициативой, за которую Украине придется получить ответные меры.

Комоедов уверен, что действия украинских властей направлены «против России и всего российского народа».

Адмиралу Владимиру Комоедову пришла в голову идея наказать Украину за арест российского танкера под названием «Механик Погодин» в Херсоне. В наказание нужно закрыть для украинских судов Керченский пролив, предложил бывший командующий Черноморского флота. По словам господина Комоедова, такие действия Украины – подлая инициатива.

Адмирал считает, что перекрыть пролив полностью нельзя, но введение лоцманской проводки вполне осуществимо. Комоедов пояснил, что проводку нужно вводить от Крымского моста и до выхода из Керченского пролива в Азовское море.

Недавно информировалось, что танкер «Механик Погодин» задержан в Херсонском порту. Украинские власти блокируют активы организации ВЭБ «Лизинг», которой принадлежит судно.

Местные чиновники оценили танкер в 7 млн долларов. Очень скоро в Херсоне состоится судебное заседание, на котором решиться судьба «Погодина» и его груза.

Татьяна Преображенская