Учитывая, что вся украинская территория – это русская земля с русскими людьми, высказывание верно, отметил политик.

Украинский политик Юрий Грымчак, занимающий пост замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренних переселенцев, в новом интервью сделал скандальное заявление. Два года назад политик ждал, что русские «захлебнутся в своей и украинской крови», но сейчас обстоятельства изменились. Теперь Грымчак уверен, что российские военные захлебнутся только в своей крови.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласился, что из-за войны с Украиной русские «захлебнутся в крови». Однако вместе с этим он напомнил тот факт, что вся территория Украины – это российская земля, на которой живут русские люди. «В этом и есть главная трагедия нынешней войны на Украине – это война русских с русскими. В этом её ужас», - сообщил Жириновский.

Кроме того российский политик рассказал, как вели себя украинские националисты во время Первой и Второй мировых войн: «Среди них было больше полицаев, которые в основном занимались тем, что пилили польских детей и жгли дома с женщинами и стариками, пытали партизан, а в реальных боях участвовали разве что совсем недолго, быстро показывая противнику спину».