Алексей Навальный выпустил расследование о квартире матери Володина за 230 миллионов рублей

В начале ролика он говорит, что иногда ему приходится приносить извинения и на этот раз ему придется делать это перед главой Госдумы РФ. Естественно, все это сделано в ироничном ключе.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин недавно посоветовал пенсионерам идти на спорплощадки, «если они хотят жить подольше». Ну а Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, какая у матери Володина квартира на 400 м2 стоимостью в 230 миллионов рублей и находится она в элитном жилом комплексе «Белый лебедь», - заявляет в своем Instagram Навальный, рекламируя размещенное видео.

Также в ролике Навальный приводит реальную выписку из Росреестра, в котором говорится о том, что мать Володина приобрела себе квартиру воистину «сказочных» размеров, которая находится в элитном жилом комплексе «Белый лебедь», что на Воробьевых Горах и считается одним из лучших в столице.

В ролике оппозиционер отмечает также, что квартира размером в 400 квадратных метров приравнивается к среднему дачному участку, а ее стоимость в 230 миллионов рублей равна среднестатистическим пенсиям 18 тысяч россиян.

«Таким образом можно пенсионный возраст хоть до 80 лет повышать, если мама-пенсионерка находится в таких роскошных условиях», - утверждает Алексей Навальный.

Николай Офицеров