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| | «Захлебнутся кровью»: Украина в очередной раз пригрозила России «наступлением»

«Захлебнутся кровью»: Украина в очередной раз пригрозила России «наступлением»

Сегодня, 16:32

Соответствующее заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. В Совфеде РФ назвали угрозы Киева «актом политической истерии, граничащей с паранойей».

 

Украинский политик Юрий Грымчак дал обширное интервью изданию «Апостроф» по теме военного конфликта на востоке страны. Во время общения с журналистами замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины рассказал о жизни в самопровозглашенных республиках и возможных вариантах урегулирования противостояния на данных территориях. Также Юрий Грымчак сделал очередное провокационное заявление: в случае наступления Украины противники «захлебнутся кровью». Политик акцентировал, что предсказал «наступление» РФ, и считал, что Киев также понесет потери, но сейчас он уверен в том, что ВСУ находится в лучшем состоянии. В Совфеде РФ уже прокомментировали ситуацию. Там напомнили, что Украина не в первый раз пригрозила России «наступлением», что не стоит даже обсуждать. Сенатор Олег Морозов назвал угрозы Киева «актом политической истерии, граничащей с паранойей» и «нелепостью».

Следует отметить, что в Киеве сегодня сделали еще одно важное заявление: президент Украины Петр Порошенко готов обменять 11 осужденных россиян на задержанных в Москве граждан Украины. Об этом в своем Facebook-аккаунте проинформировала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.


Виктория Озерова
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