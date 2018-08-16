Мособлдума будет наказывать за неуборку ядовитого борщевика

Штрафы для фермеров, на участках которых растет это опасное растение, могут достигать миллиона рублей.

Летом каждое поле в России зарастает борщевиком крайне ядовитым растением, достигающим в высоту до четырех метров. При контакте с ним, у людей появляются ожоги, которые могут привести к летальному исходу. В связи с этим Мособлдума приняла закон о несении уголовной ответственности за неуборку борщевика с земельных участков. Для рядового населения размер штрафа составит 2000-5000 рублей, для должностных лиц 20 000 50 000 рублей. От юридических: от 150 000 до миллиона рублей.

Ранее житель Москвы оказался в реанимации после контакта с борщевиком. В больницу попал житель Рязановского. Он решил сократить путь и пошел сквозь заросли ядовитого растения, у него выявили ожоги первой-третьей степеней.

Еще один громкий случай был в Вирджинии, молодой человек во время занятий садоводством поранился о борщевик, после чего на его теле появилось раздражение, после этого мать пострадавшего отвезла его в клинику. Подросток отметил, что во время работы на него упал куст борщевика и коснулся лица.

Никита Готский