СМИ показали репетицию вопросов Путину среди студентов

Участников «Машук-2018» проинструктировали о том, как нужно себя вести и что говорить.

15 августа в Пятигорске состоялся образовательный форум для молодежи «Машук-2018», который посетил российский президент Владимир Путин. СМИ показали предварительную репетицию вопросов Путину среди студентов, которая проходила при участии инструктора. Последний корректировал вопросы для лидера страны, подсказывая, что и как лучше всего говорить. По данным журналистов, аналогичные репетиции проходили в течение последних нескольких дней.

Кроме того, от всех участников форум требовали перед «Машук-2018» пройти обязательное медобледование. К президенту России могли допустить только полностью здоровых волонтеров. При этом, само общение со студентами продлилось не дольше пятнадцати минут, острых политических вопросов прозвучало. На форуме Владимир Путин около одного часа, за время которого успел произнести речь и похвалить работу волонтеров, а также сфографироваться на большом гигапанорамном снимке.