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| | Готовятся к кибервойне: Эксперт прокомментировал отмену директивы о кибероружии в США

Готовятся к кибервойне: Эксперт прокомментировал отмену директивы о кибероружии в США

Сегодня, 14:37

Глава Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает такое решение президента Штатов Дональда Трампа закономерной реакцией на кибератаки на страну.

 

В четверг американская газета The Wall Street Journal проинформировала, что президент США Дональд Трамп отменил директиву Presidential Policy Directive 20, регламентирующую деятельность ведомств страны в случае кибератаки и применения кибероружия против врага. Данный документ был принят шесть лет назад экс-главой государства Бараком Обамой, а стало известно о нем благодаря экс-агенту нацбезопасности США Эдварду Сноудену. Источник издания назвал такой шаг властей «наступательным шагом вперед».

Отмену директивы о кибероружии в США уже прокомментировал российский эксперт Константин Сивков. Глава Академии геополитических проблем доктор военных наук считает такое решение закономерным: так Штаты отвечают на кибератаки на страну и сами готовятся к кибервойне.

Следует отметить, что Разведывательное управление Министерства обороны США в четверг обнародовало документ, в котором говорится, что США намерены изучить уязвимые места оборонных систем других стран, а также проанализировать последствия возможного удара Штатов по ним.


Виктория Озерова
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