Украинский генерал требуют разорвать все отношения с Россией

Прежде министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Киев в данный момент рассматривает вопрос прекращения поездок пассажирских поездов в соседнюю страну.

Генерал-майор из Украины Василий Вовк предлагает разорвать всяческие отношения с Россией. Он призвал правительство отменить все отношения, включая экономические,и любые переходы рубежей с РФ Ранее Вовк посчитал, что Украина не вернет Крым и Донбасс в скором времени.

В Минтрансе РФ заявили о создании мер в ответ на вероятное прекращение Киевом автобусного и железнодорожного сообщения, но от этого могут пострадать обе стороны.

Ранее Минкультуры Украины после сообщения СБУ внесло в черный список писателя и экс-военного ДНР Захара Прилепина. В ведомстве считают, он может нести опасность для суверенитета страны.

Никита Готский