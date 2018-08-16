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От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

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| | Украинский генерал требуют разорвать все отношения с Россией

Украинский генерал требуют разорвать все отношения с Россией

Сегодня, 12:25

Прежде министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Киев в данный момент рассматривает вопрос прекращения поездок пассажирских поездов в соседнюю страну.

 

Генерал-майор из Украины Василий Вовк предлагает разорвать всяческие отношения с Россией. Он призвал правительство отменить все отношения, включая экономические,и любые переходы рубежей с РФ Ранее Вовк посчитал, что Украина не вернет Крым и Донбасс в скором времени.

В Минтрансе РФ заявили о создании мер в ответ на вероятное прекращение Киевом автобусного и железнодорожного сообщения, но от этого могут пострадать обе стороны.

Ранее Минкультуры Украины после сообщения СБУ внесло в черный список писателя и экс-военного ДНР Захара Прилепина. В ведомстве считают, он может нести опасность для суверенитета страны.


Никита Готский
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