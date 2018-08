В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию

Портал, специализирующийся на военной тематике, We Are The Mighty уверен в том, что, некоторые государства, среди которых, помимо Америки и РФ, также Китай, Индия и Афганистан, нельзя завоевать никак, кроме военного пути.

Тем не менее, они отмечают, что США никогда не смогут завоевать Россию иными путями, если даже сильно заходят. Также издание отмечает, что нельзя завоевать и Америку по причине слишком обширных территорий, прекрасно оснащенных Вооруженных сил и высокой численности населения.

Труднее всего будет тем, кто осмелится совершить открытое нападение на Российскую Федерацию. Причем, здесь речь опять же идет о жителях, но не из-за того, что у них имеется оружие, а лишь по причине «особого национального самосознания». Издание считает, что россияне способны и на уничтожение собственной страны, но лишь бы она ни при каком условии не досталась врагу. Издание отмечает внушительную армию, огромную территорию и то, что захватчику придется вести боевые действия в 11 часовых поясах.

Если же говорить о Китае, то ключевой преградой является 1,3 миллиарда жителей, болезни, которые распространяются из-за перенаселения, а также способность страны «с максимальной скоростью» копировать технологические достижения, в том числе и в военной сфере.

В Индии авторы портала указали потенциальным захватчикам на климатические и географические особенности (Гималаи на северо-востоке и пустыни на северо-западе), а также на большое количество субмарин в прибрежных водах.

Николай Офицеров