Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле Звезда «Сватов» обратилась в полицию из-за угроз поклонника Джонни Депп обвинил бывшую жену в справлении нужды в супружеском ложе Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки Швейцарские ученые нашли метод подавить хронический зуд «Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду
| | В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию

В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию

Сегодня, 10:05

Портал, специализирующийся на военной тематике, We Are The Mighty уверен в том, что, некоторые государства, среди которых, помимо Америки и РФ, также Китай, Индия и Афганистан, нельзя завоевать никак, кроме военного пути.

 

Тем не менее, они отмечают, что США никогда не смогут завоевать Россию иными путями, если даже сильно заходят. Также издание отмечает, что нельзя завоевать и Америку по причине слишком обширных территорий, прекрасно оснащенных Вооруженных сил и высокой численности населения.

Труднее всего будет тем, кто осмелится совершить открытое нападение на Российскую Федерацию. Причем, здесь речь опять же идет о жителях, но не из-за того, что у них имеется оружие, а лишь по причине «особого национального самосознания». Издание считает, что россияне способны и на уничтожение собственной страны, но лишь бы она ни при каком условии не досталась врагу. Издание отмечает внушительную армию, огромную территорию и то, что захватчику придется вести боевые действия в 11 часовых поясах.

Если же говорить о Китае, то ключевой преградой является 1,3 миллиарда жителей, болезни, которые распространяются из-за перенаселения, а также способность страны «с максимальной скоростью» копировать технологические достижения, в том числе и в военной сфере.

В Индии авторы портала указали потенциальным захватчикам на климатические и географические особенности (Гималаи на северо-востоке и пустыни на северо-западе), а также на большое количество субмарин в прибрежных водах.


Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые рассказали, как можно завоевать любую женщину
Ученые рассказали, как можно завоевать любую женщину

 Антропологи выяснили, как должен вести себя мужчина, чтобы завоевать сердце любой дамы, а также сообщили, как представителям сильного пола стать более…

Михалина Лысова одержала пятую победу на Паралимпийских играх
Михалина Лысова одержала пятую победу на Паралимпийских играх

Спортсменка Михалина Лысова, представляющая Россию, сумела завоевать золото в паралимпийском биатлоне на шесть километров, одержав победу среди остальных…

Украинский генерал подозревает Россию в желании «дойти до Днепра»
Украинский генерал подозревает Россию в желании «дойти до Днепра»

 Украинский генерал запаса Игорь Романенко убежден, Россия намерена завоевать юго-восток Украины. У Киева есть единственный выход спастись от Москвы –…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости