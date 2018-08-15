Учительница Путина рассказала, что тот сбегал с уроков

Будущий лидер России был тем еще озорником, сообщила педагог Вера Гуревич.

Вспоминая школьные годы главы правительства РФ Владимира Путина, его школьная учительница, которая также являлась и классным руководителем, Вера Гуревич рассказала, что тот сбегал с уроков. В начальный классах будущий высокопоставленный политик открывал все двери школьных кабинетов с криком: «Ку-ку, это я!». Педагог признает, что Путин был озорником, а энергии в нем было предостаточно. Но, несмотря на озорной характер, в конце концов школу мальчик окончил с отличием.

Его классный педагог рассказывает, что юноша еще в школьные годы поставил перед собой цель обязательного поступления в университет, где на одно место претендовали одновременно 30 человек. Однако Владимиру Путину удалось поступить – все вступительные экзамены он сдал на пятерки, правда за сочинение получил четыре. Вера Гуревич подчеркивает, что Владимир Путин сам добился исполнения своей мечты с поступлением.

По сей день классная руководительница поддерживает теплые и дружеские отношения со своим бывшим учеником.