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| | Трамп: США построили благодаря пошлинам

Трамп: США построили благодаря пошлинам

Сегодня, 19:40

Американский президент попытался оправдать повышение налоговых сборов.

Американский лидер Дональд Трамп в новом посте в Twitter попытался оправдать необходимость повышения налоговых соборов при ввозе товаров и материалов в США. По словам политика, Соединенные Штаты в свое время построили благодаря пошлинам, именно они смогут вывести страну к новым «великим» торговым сделкам. Прежними соглашениями Трамп очень недоволен, так как другие страны якобы «крадут богатство США». Эту ситуацию президент страны намерен исправить.

10 августа официальный Вашингтон заявил, что удваивает пошлины на сталь и алюминий для Турции, в то время как турецкая лира стремительно падает по отношению к доллару. При этом, отношения с Турцией Трамп описывал как «не хорошие». В тот же день глава турецкого правительства Реджеп Эрдоган сообщал, что его страна «не проиграет в экономической войне» даже после падения курса национальной валюты. Стоимость турецкой лиры относительно бивалютной корзины упала на 10%.


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