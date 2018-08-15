Путин рассказал интересную историю о Николае I и солдатах-штрафниках

Лидер России Владимир Путин посетил молодежный форум «Машук» в Ставропольском крае в Пятигорске. Президент РФ рассказал участникам мероприятия интересную историю об умении императора Николая I общаться с людьми.

Путин посетил экспозицию «Про героев», где ему показали кинокартины о событиях минувших лет. Среди них лента «Аманат», повествующая о наследнике имама Шамиля. Сын духовного главы мусульман обучался во пажеском корпусе и воспитывался при дворе российского императора Николая I. Просмотр этой картины навеял Путину мысль о необходимости рассказать молодежи поучительную историю. Президент РФ назвал Николая I необыкновенной личностью.

Царь часто посещал места, где располагались солдаты. При виде воинов самодержец приветствовал их, и они отвечали ему. Солдатам-штрафникам на гаупвахте не разрешалось здороваться с императором, поскольку они провинились и наказаны.

Николай I неоднократно перемещался, не обращая внимания на бойцов, нарушивших устав, а однажды остановился и заявил: «Здорово, шалуны». Тем самым царь позволил солдатам-штрафникам поздороваться. Николай I оказался неплохим знатоком человеческих душ, так как после этих слов навсегда завоевал их сердца.

Домбровский Сергей