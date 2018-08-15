Киевская власть собирается обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН или НАТО. Такое заявление сделал замминистра по временно оккупированным территориям Украины Георгий Тука.

Киев попросит НАТО конвоировать корабли в Азовском море, дабы иностранные силы защитили от «российской агрессии». Наиболее вероятным Георгию Туке видится помощь Совбеза ООН. Североатлантический альянс вряд ли отреагирует на подобную просьбу. Обстановка в Азовском море накалилась после того, как украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Затем последовала реакция РФ на такие действия. Российские корабли начали досматривать суда, ведущие в украинские порты.

Киевская власть жалуется, что предприниматели теряют крупные финансовые средства, поскольку водный транспорт стал на порядок реже заходить в порты Мариуполя и Бердянска. Бизнесмены лишились многомилионной прибыли и паникуют.

Домбровский Сергей