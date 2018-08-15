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| | Киев попросит НАТО конвоировать корабли в Азовском море

Киев попросит НАТО конвоировать корабли в Азовском море

Сегодня, 17:58

Киевская власть собирается обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН или НАТО. Такое заявление сделал замминистра по временно оккупированным территориям Украины Георгий Тука.

Киев попросит НАТО конвоировать корабли в Азовском море, дабы иностранные силы защитили от «российской агрессии». Наиболее вероятным Георгию Туке видится помощь Совбеза ООН. Североатлантический альянс вряд ли отреагирует на подобную просьбу. Обстановка в Азовском море накалилась после того, как украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Затем последовала реакция РФ на такие действия. Российские корабли начали досматривать суда, ведущие в украинские порты.

Киевская власть жалуется, что предприниматели теряют крупные финансовые средства, поскольку водный транспорт стал на порядок реже заходить в порты Мариуполя и Бердянска. Бизнесмены лишились многомилионной прибыли и паникуют.


Домбровский Сергей
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