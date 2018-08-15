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| | СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии

СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии

Сегодня, 17:47

Бракосочетание Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Предполагается, что президент РФ посетит торжество.

Немецкие СМИ проинформировали, что президента РФ Владимира Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая пройдет 18 августа. Газета Kronen Zeitung сообщила, что мероприятие состоится в винодельне на юге земли Штирии. Уточняется, что австрийские службы безопасности уже начали подготовку к приезду высокопоставленного гостя. Они уже провели беседы с главой МИД Австрии и ее женихом Вольфгангом Майлингером и разработали меры по сопровождению гостя от аэропорта Грац-Талерхоф до места проведения торжества.

Помощник главы России Юрий Ушаков подтвердил сведения. Он отметил, что Карин Кнайсль пригласила Владимира Путина на бракосочетание еще во время его визита в Вену около двух месяцев назад. Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что он намерен посетить мероприятие. В ближайшую субботу Владимир Путин должен посетить Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. На торжество он заедет «по дороге», чтобы поздравить.


Виктория Озерова
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