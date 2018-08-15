Депутат Госдумы Наталья Поклонская сочлась узами брака с уполномоченным по правам человека Иваном Соловьевым в прошлые выходные. Это событие вызвало массу споров. Одни верят в свадьбу политиков, а другие считают эту информацию ложной.

В Сети опубликовали видео со свадьбы Поклонской, которое сразу же начали комментировать пользователи. Некоторые юзеры убеждены, ролик является фейковым. По информации автора видео, Поклонская отметила свадьбу в поселке Береговое возле Ялты. Торжество состоялось в ресторане «Балкан Гриль». На мероприятии присутствовали всего 35 человек, в том числе трое детей. Гулянка обошлась брачующимся суммой 90 тысяч рублей.

Шеф-повар ресторана рассказала, что гости заказывали блюдо «Старый гурман» и жареного на вертеле ягненка. Сотрудники заведения убеждены, жених и невеста остались довольны организацией праздника.

Российские СМИ неоднократно сообщали о свадьбе Поклонской и Соловьева. Однако представители политиков эту информацию не подтвердили.

Домбровский Сергей