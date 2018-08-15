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| | Воруют у России: Бывшие начальники пятигорского «Газпром межрегионгаза» украли газа на миллиард рублей

Воруют у России: Бывшие начальники пятигорского «Газпром межрегионгаза» украли газа на миллиард рублей

Сегодня, 17:20

Следователи уверены в том, что в данной схеме принимали участие почти все бывшие генеральные директора компании и действовала данная схема почти 10 лет.

Началось все с 2013 года, когда был задержан глава «Даггаза». Тогда в первый раз начала всплывать схема так называемых «мертвых абонентов», когда излишки газа распределяли между «липовыми» счетами, что позволяло с легкостью их воровать. Масштабы просто потрясающие. Придумано было более 10% абонентов. Газ им отгружали как раз-таки упомянутые бывшие начальники пятигорского «Газпром межрегионгаза».

За эти годы сумма набежала приличная – более миллиарда рублей. Главная отговорка «Газпрома» на данный момент весьма проста и неказиста. Они отмечают, что уследить за всеми просто невозможно. Следствие подобное не устраивает, потому они продолжают расследование данного резонансного дела.

В списке тех, кто на данный момент находится под проверкой МВД, находятся не только бывшие, но и нынешние топ-менеджеры «Газпрома». Среди них зампред Белгородской Думы Юрий Клепиков, экс-министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский, бывший генеральный директор энергетического гиганта Аркадий Деревянко, а также Рауль Арашуков – отец сенатора РФ и невероятно влиятельный в узких кругах человек.


Николай Офицеров
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