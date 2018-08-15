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| | Путин пожаловался на нехватку позитивного контента в социальных сетях

Путин пожаловался на нехватку позитивного контента в социальных сетях

Сегодня, 14:41

Глава России Владимир Путин на молодежном форуме «Машук-2018» в Пятигорске похвалил ребят из проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева». Эта организация размещает информацию в интернете.

Молодые люди из студии порадовали Путина своим положительным настроем. Президент пожаловался на нехватку позитивного контента в социальных сетях и призывал ребят исправить ситуацию. В настоящее время на виртуальных ресурсах чаще публикуют информацию о негативных событиях. Сейчас людям не хватает положительных сведений. К размещению подобного контента и призывает Путин. Лидер РФ ранее говорил, что не собирается принимать жесткие меры относительно публикуемых в Сети данных. Творческое сообщество якобы обязано самостоятельно фильтровать информацию в интернете.

Молодёжный форум «Машук» проходит в Пятигорске с 10 по 24 августа. Участниками мероприятия станут 2000 человек.


Домбровский Сергей
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