Путин приехал в Ставрополье на молодежный форум «Машук-2018» в Пятигорске

Глава России уже приехал в Ставропольский край чтобы посетить молодежный форум «Машук-2018», который проходит в Пятигорске в период с 10 по 24 августа и пообщаться с представителями нового поколения.

В рамках визита на форум «Машук» Путин ознакомится с экспозицией «Современные герои России». Лидеру государства интересно пообщаться с молодежью. Он традиционно задаст им несколько вопросов. Молодежь тоже спросит у Путина интересующую информацию. Путин любит выступать перед парнями и девушками. Президент призывает их к великим свершениям и постановке правильных целей.

Мероприятие проводят возле возвышенности Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За это время в форуме приняли участие более 20 тысяч молодых людей. В этом году ожидают 2000 посетителей. Мероприятие проходит в два этапа: 10-17 августа по теме «Добровольчество», 17-27 августа поговорят о «Гражданском обществе». Путин после посещения форума «Машук» вылетит в Сочи. Там лидер России встретится с президентом Туркмении.

Домбровский Сергей