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| | The National Interest: Россия и США могут «случайно» развязать ядерную мировую войну

The National Interest: Россия и США могут «случайно» развязать ядерную мировую войну

Сегодня, 11:54

По мнению специалистов американского издания, системы наблюдения и разведки мировых держав могут спутать запуск неядерного оружия и ядерного и нанести ответный удар.

 

Американское издание The National Interest предсказало Третью мировую войну. Ядреное противостояние, по мнению специалистов агентства, мировые державы начнут «случайно», а развязать его могут США и Россия или Китай. Издание обосновало это тем, что сейчас системы наблюдения и разведки государств не просто мониторят пуски ядерного оружия, а следят за подобными процессами, поэтому легко могут что-то напутать, в связи с чем будет нанесен ответный удар. Также американские специалисты считают «случайную» ядерную войну возможной и в связи с тем, что страны, чтобы запутать противников, хранят ядерные боеголовки рядом с неядерным оружием. В пример The National Interest привело РФ: Россия размещает подводные лодки с баллистическими ракетами и подлодки с обычным вооружением вместе. Также причиной начала «случайного» мирового противостояние американское издание называет недостаток спутниковых систем слежения и снятия с вооружения устаревших устройств.

The National Interest также предлагает и решение проблемы: мировые государства должны разделить ядерное и неядерное оружие и создать специальные спутники, которые будут реагировать только на запуск ядерных ракет.


Виктория Озерова
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