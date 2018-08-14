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| | «Давно пора»: Порошенко думает бежать из Украины

«Давно пора»: Порошенко думает бежать из Украины

Вчера, 22:33

Перед выборами президента Украины, Порошенко издаст указ, который заставит как можно быстрей покинуть страну.

Политологи наблюдают, как Порошенко идет к краху. Многие эксперты считают, что руководителю Украины не одержать победу на предстоящих выборах. Президент Украины не может реализовать планы, которые кричит с трибун. Многие украинцы думают, что «давно пора сменить главу державы». Аналитик Дмитрий Корнейчук огласил несколько дальнейших действий Порошенко.

Эксперт считает, что президент Украины понимает, что его не собираются заново избирать на правление, поэтому он тщательно разрабатывает план бегства из страны. Скорее всего, Петр Порошенко покинет Украину после проведения выборов.

Корнейчук считает, что «последней каплей» стал указ об ужесточенных мерах получения субсидий. Аналитик сообщил, что из-за нововведений в стране может снова начаться Майдан, который даст Порошенко повод для бегства.


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