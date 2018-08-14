Давая интервью Дудю Доренко назвал Путина фитнес-тренером

Блогер Юрий Дудь взял интервью у редактора Сергея Доренко. Представители прессы во время общения затронули вопрос отношения к главе России Владимиру Путину.

Сергей Доренко назвал президента РФ фитнес-тренером. При встрече с ним Путин часто гладит редактора по животу и рекомендует следить за своей фигурой и здоровьем. Лидер России переживает, поскольку Доренко набрал лишний вес и вредит своему организму. Когда журналист видит Путина, он сразу же может спрогнозировать, чем начнется разговор. Президент всегда заводит беседу о физическом состоянии.

Доренко однажды предположил, что Путин держит себя в великолепной форме благодаря отказу от еды после шести. Руководитель страны заявил, что он не ограничивает себя в пище, а просто занимается спортом. Доренко после нескольких встреч с Путиным начал называть его «фитнес-тренером». Журналист не собирается ругать или хвалить президента России. Он относится к Путину, как «оптимальное большинство граждан этой страны».

Домбровский Сергей