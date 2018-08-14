Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным

В ответ на обвинение в свою сторону Джон Касич отправил гиф-ролик со смеющимся президентом России.

Президент США Дональд Трамп, известный своими категоричными высказываниями в Twitter, решил выступить с критическим замечанием в сторону Джона Касича, но американский губернатор штата Огайо затроллил Трампа гифкой с Путиным. Ответ Качиса вызвал бурную реакцию пользователей социальной сети – более 51 тыс людей понравился этот пост.

Американский президент напомнил губернатору, что тот не смог стать кандидатом в президенты в страны, а из-за того что такой «непопулярный» политик поддержал кандидата от республиканцев Троя Бальдерсона, это якобы подорвало репутацию последнего, что хотел исправить Трамп.

Неудивительно, что намек на то, что и сам Трамп смог стать президентом США только благодаря Путину, вызвал такой сильный отклик среди американцев, ведь именно в этом убеждают людей ряд влиятельнейших СМИ США. Дональд Трамп называет их «фейк ньюз» именно потому, что те давно пытаются очернить его в глазах электората.