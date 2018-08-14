Литовский депутат предложил внести Тимати в «черный список»

Литва собирается пойти по стопам Украины и запретить выступление на своей территории российским артистам, которые поддерживают политику Кремля.

Депутат прибалтийской республики Лауринас Касчюнас предложил внести реп-исполнителя Тимати в «черный список» и обратился с этой просьбой в Министерство иностранных дел страны. Литовский депутат объясняет свое требование тем, что российский музыкант поддерживает хорошие отношения с лидером РФ Владимиром Путиным. Тимати упомянул в своем послании композицию «Лучший друг», созданную в честь дня рождения главы России. Хип-хоп исполнитель выступал на мероприятии, посвященном годовщине присоединения Крыма к РФ.

Все эти факты свидетельствуют о поддержке Тимати политики Кремля. Касчюнас убежден, такому артисту нечего делать в Литве. Вильнюс имеет натянутые отношения с Москвой. Прибалтийские республики вместе с Украиной неоднократно заявляли о «российской агрессии». Литовский политик убежден, пусть лучше Тимати не приезжает в страну, а остается в РФ.

Домбровский Сергей