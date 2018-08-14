Может ему носки дома вязать: Пользователи опасаются новых санкций после встречи Путина с Меркель

Пользователи социальных сетей незамедлительно отреагировали на факт подтвердившейся встречи между лидерами России и Германии.

Большинство, естественно, надеются на то, что после переговоров между политическими лидерами наступит долгожданная оттепель, но находятся, конечно, и шутники, которые отмечают совершенно обратное.

«Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с Меркель 18 августа. Каждый раз, когда Путин с кем-нибудь встречается, в отношении России вводятся новые санкции. Может ему дома уже сидеть носки вязать?», - пишет пользователь Twitter под ником.

В комментариях к данной публикации многие высказали свое одобрение словам молодого человека и в шутку начали отмечать, что якобы «успехи России во внешней политике становятся с годами все менее заметными».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, на встрече 18 августа с Меркель в Берлине стороны намерены обсудить совместные действия двух государств в обход экстерриториальных санкций США, в частности, антииранских. Такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов.

«Повестка дня будет значительно шире: не только «Северный поток – 2», но и экстерриториальные санкции США. Санкции влияют не только на "Северный поток - 2", но и на другие сферы нашего с Германией сотрудничества», - заявил эксперт.

Николай Офицеров